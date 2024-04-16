Автор "Слова пацана" Гараев призвал не ждать второй сезон сериала

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" вызвал бурные общественные обсуждения в конце прошлого года. Проект Жоры Крыжовникова стал одним из самых просматриваемых отечественных работ. Однако у многих новелла о преступных группировках конца 80-х вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что сериал плохо влияет на подрастающее поколение, и даже призывают его запретить. Другие не нашли в экранизации книги Роберта Гараева ничего предосудительного.

Когда первый сезон сериала завершился, многие задались вопросом: стоит ли ждать продолжения? Автор одноименной книги, по которой сняли сериал, Гараев, заявил, что создатели "Слова пацана" пока не обращались к нему с предложением о работе над вторым сезоном.

Напомним, нашумевший сериал повествует о бандах несовершеннолетних преступников, которые существовали в Казани в конце прошлого столетия. После выхода сериала многие звезды стали невероятно популярными. Так, например, россияне узнали о молодых актерах Леоне Кемстаче и Рузиле Минекаеве. В проекте снялись и прославленные артисты, такие как Иван Янковский, Сергей Бурунов и Никита Кологривый.

К слову, последний после успеха в проекте сделал ряд скандальных заявлений. Например, актер не устает поливать грязью своих коллег. Ранее Кологривый на всю страну признался в измене жене.