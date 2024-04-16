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Вторник 16 апреля

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Юрия Куклачева планируют перевести в обычную палату

Юрия Куклачева планируют перевести в обычную палату

Дрессировщик кошек по-прежнему не встает с постели.

На прошлой неделе общественность всерьез обеспокоилась состоянием известного дрессировщика кошек Юрия Куклачева. Артисту стало плохо прямо во время празднования своего юбилея. 75-летнего мужчину доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь. Сначала родные и поклонники посчитали, что у дрессировщика простое защемление нерва, однако врачи диагностировали у него острый инфаркт миокарда. 

Сейчас за Юрием Дмитриевичем врачи наблюдают в реанимации. Однако ближе к выходным его планируют перевести в обычную палату. Эта новость порадовала поклонников, ведь она означает, что народному артисту РСФСР становится лучше и угроза жизни отступила. 

Впрочем, источник сообщает, что Куклачев по-прежнему не встает с постели и большую часть времени вынужден лежать. Сейчас дрессировщик лишь изредка приподнимается для приема пищи. А медики оценивают его состояние как тяжелое. 

Впрочем, Юрия Дмитриевича не способны удержать ни постельный режим, ни даже опасный диагноз. Он уже строит планы относительно грядущих спектаклей и рвется дать интервью после того, как покинет стены больницы. К слову, врачи пока запрещают ему контактировать с кем-либо, кроме близких, ведь это может быть опасно для его здоровья. 

Ранее сообщалось, что Куклачев жестко раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границей. 

16 апреля 2024, 14:04
Юрий Куклачев. Фото: скриншот YouTube /@otkroitedavid
Елизавета Федорова
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