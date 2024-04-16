Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой

В конце 2023 года музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о планах по обновлению проекта Глюк'oZa, однако уточнил, что Наталья Чистякова-Ионова, ранее известная под этим именем, не будет участвовать в нем. Детали относительно нового состава и имени артиста, который займет освободившееся место, остаются неопределенными.

Фадеев ранее выразил свое недовольство в отношении Натальи Чистяковой-Ионовой, указывая на то, что, по его мнению, ее последние музыкальные работы и поведение на публике не соответствуют первоначальной идее и концепции проекта. Он выразил желание разорвать любые ассоциации с исполнительницей.

Во вторник, 16 апреля 2024 года, Максим Фадеев сделал заявление о скором представлении обновленного проекта Глюк'oZa. В своем блоге продюсер разместил видео, которое включало фрагменты старых хитов группы и отрывок из новой песни под названием "Мыши". Композитор подчеркнул, что команда сохранит свой уникальный стиль и креативность, которыми была известна в начале своего пути. Премьеру он назначил на 19 апреля.

Интересно, что Наталья Ионова была приглашена в проект Глюк'oZa в начале века – после того, как Максим Фадеев написал первые несколько песен для нового альбома - "Шуга", "Ненавижу", "Малыш", "Невеста"

