В день своего 75-летия народная артистка СССР Алла Пугачева представила поклонникам новую композицию под названием "Жизнь слишком хороша", которая была опубликована на популярных музыкальных платформах. К закату того же дня трек собрал лишь немногим более 2,5 тысяч прослушиваний.

Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что количество прослушиваний отражает степень привязанности и интереса слушателей к артисту. Он подчеркнул, что восстановить прежнюю популярность и любовь аудитории в таком возрасте кажется недостижимой задачей. Продюсер также указал на то, что большинство поклонников Аллы Борисовны составляют люди более старшего поколения, которые не активно используют социальные сети и музыкальные стриминговые сервисы.

Пригожин также напомнил о высказываниях Пугачевой, в которых она упомянула об умных людях, якобы покинувших страну, и выразила мнение о том, что ей не нужна поддержка от оставшихся. По его словам, действия и заявления артистки после начала февраля 2022-го не соответствуют уровню звезды ее масштаба.

Отсутствие телевизионных программ, посвященных юбилею Аллы Пугачевой, также было отмечено продюсером. Он подчеркнул, что никто не обязан создавать поздравительные выпуски в честь певицы, хоть ранее это и было частью традиции. Продюсер выразил уверенность в том, что, несмотря на внешнее спокойствие, исполнительница, чувствует обиду из-за этого.