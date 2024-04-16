Всего 66 лет: в Сеть попали последние кадры Назарова

Народный артист России Дмитрий Назаров с супругой уже два года живет во Франции. Пара уехала сразу после скандального увольнения из МХТ. Как заявляет сам артист, на чужбине без работы он не остался и гастролирует со спектаклем, в котором играет вместе с супругой Ольгой Васильевой. Своих поклонников он призывает не переживать, ведь, по словам Дмитрия, они хорошо устроились и ни в чем не нуждаются. Однако последние попавшие в Сеть фото Назарова ужаснули фанатов.

На снимках, которые звезда сериала "Кухня" выложил в своем блоге, он предстал с белой, словно мел, кожей. Артист гримасничал перед камерой, поэтому кадры получились устрашающими: вывалившийся язык и перекошенное лицо. Некоторые отметили, что артист ни разу не жаловался на здоровье, однако по получившимся кадрам можно подумать, что на знаменитого "шефа" напал тяжелый недуг. Сам же шоумен объяснил, что эти фотографии были сделаны для спектакля.





Впрочем, многие поклонники и без того обеспокоены состоянием Назарова. Они отмечают, что после отъезда из России актер заметно похудел, поседел, а лицо покрылось морщинами, а ведь ему всего 66 лет. Сам же Дмитрий признавался, что единственная его проблема – тоска по Родине. Знаменитость рассказал, что он – коренной москвич и очень скучает по улицам столицы.

Ранее сообщалось, что юрист призвал лишить Назарова званий за стихи после трагедии в "Крокусе".