"Жених" Волочковой переключился на Наталью Штурм: предложил познакомиться поближе

"Жених" Анастасии Волочковой, который еще на прошлой неделе делал предложение руки и сердца балерине, теперь переключился на 57-летнюю Наталью Штурм. Экс-участник "Фабрики звезд" Георгий Иващенко предложил певице встретиться и узнать друг друга поближе. Личную переписку с молодым человеком она выложила в своем блоге.

35-летний певец заявил, что хотел бы обсудить с исполнительницей "возможное долгое взаимодействие". Однако Штурм, наученная горьким опытом подруги, отказала несостоявшемуся жениху балерины.

"Наш-то, наш пошел на абордаж. Некий Георгий Иващенко разбрасывается несметными сокровищами. Но практичные леди берут налом или сантехникой ", – написала исполнительница.





Напомним, накануне общественность активно обсуждала новый "роман" Анастасии Волочковой. Георгий Иващенко сделал танцовщице публичное предложение. Он назвал 48-летнюю балерину "завидной невестой" и вручил бриллиантовое украшение за 600 тысяч рублей.

Впрочем, экс-приму Большого театра эта выходка только разозлила. Она выложила в своем блоге гневный пост, в котором назвала Иващенко "позорищем" и заявила, что он пытается пиариться за счет ее имени. Также она раскритиковала украшение, подаренное "женихом". Анастасия назвала серьги "спонсорскими стекляшками". Волочкова подчеркнула, что согласилась помочь молодому человеку, придя на его мероприятие. Больше никаких отношений между ними не было, подытожила балерина.