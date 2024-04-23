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Вторник 23 апреля

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Как Диане Гурцкая удается выглядеть свежо и молодо в 45: певица дала ответ

Как Диане Гурцкая удается выглядеть свежо и молодо в 45: певица дала ответ

Диана Гурцкая объяснила, почему так хорошо выглядит.

Диана Гурцкая в недавней беседе с журналистами народная артистка России поделилась секретами своего ухода за собой. В возрасте 45 лет она продолжает восхищать публику свежестью и энергией. Певица признается, что ключ к ее безупречному образу кроется в постоянном и тщательном уходе за кожей.

Основой ежедневного ритуала Дианы Гурцкая является полное удаление макияжа после дня работы. Она подчеркнула важность того, чтобы дать коже "перевести дух" и восстановиться, питая ее различными масками и кремами. Певица отметила, что независимо от усталости, она никогда не пренебрегает этим правилом, ведь забота о коже – это инвестиция в ее будущее.

В ее арсенале косметических средств присутствуют легкие тональные средства, пудра и румяна, которые помогают создать естественный и свежий образ. Для удаления макияжа используются специальные тоники, после чего на лицо наносятся питательные маски и кремы. Гурцкая также упомянула об использовании современных массажеров для лица, которые помогают снять напряжение и улучшить кровообращение, что способствует сохранению молодости и здоровья кожи.

Певица подчеркнула, что для поддержания своего внешнего вида важно не поддаваться лени. Даже после долгого рабочего дня и соблазна просто отдохнуть, она находит силы заняться своей кожей. Этот принцип помогает Диане Гурцкая оставаться великолепной и вдохновлять других на заботу о себе.

23 апреля 2024, 23:07
Диана Гурцкая. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Пятый канал✓ Надежный источник

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