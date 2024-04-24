6 лайфхаков, которые нужно знать всем худеющим: врач раскрыл все карты

Лето все ближе, а злосчастные лишние килограммы так и не покинули талию. Расстраиваться не стоит, немного упорства, знаний, и к пляжному сезону можно будет заказывать бикини, о котором давно мечтаешь. Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась лайфхаками, которые помогут не отчаиваться, взять себя в руки и привести тело в форму.

1. Дневник питания

Кто бы что ни говорил, но вести записи о приемах пищи – важно и полезно, указывает эксперт. Это позволяет не переедать и отследить моменты, когда из-за эмоций мы срываемся на вкусности. Специалист рекомендует записывать в дневник завтрак, обед и ужин, а также каждый перекус.

2. Откажитесь от позднего ужина





О том, что объедаться на ночь – плохая идея, и так знает каждый. Однако съеденный фрукт или чай с парой конфет лучше тоже исключить перед сном, отмечает эндокринолог. По словам врача, лучше всего ужинать за два часа до сна.

3. Тщательно пережевывайте пищу

Как бы странно это ни звучало, но факт остается фактом – тщательное пережевывание поможет в похудении. Доктор Павлова рассказала, что если старательно измельчать во рту каждый твердый кусочек еды, то это поможет уменьшить объем рациона, а значит, и количество калорий.

4. Белки и клетчатка

Каждый прием пищи обязательно должен включать в себя белки и растительную клетчатку. Мясо, рыба, морепродукты, фрукты, овощи и бобовые послужат отличным источником этих элементов. Эндокринолог отмечает, что во время приготовления лучше минимизировать количество масла и калорийных соусов.

5. Много воды.





Есть легенда, что человек должен выпивать в день не меньше двух литров воды. На самом деле объем потребляемой в сутки жидкости индивидуален для каждого человека и рассчитывается исходя из массы тела. А вот от частоты питья во многом зависит и стройность. Специалист рассказала, что если регулярно пить воду, то это поможет уменьшить объем съеденной еды.

6. Обязательно завтракать

Очень многие россияне пренебрегают первым приемом пищи. Из-за спешки или просто нежелания некоторые откладывают завтрак, чего делать категорически нельзя, настаивает Зухра Павлова. Она отметила, что давно есть доказательства того, что завтрак позволяет не переедать в течение дня, что очень важно на пути к стройности.