Киркоров страшно опозорился на сцене: "Этот ужас не забуду никогда"

Филипп Киркоров – один из корифеев российской эстрады. Исполнитель поет на сцене почти 40 лет, однако каждый раз, как в первый, признается сам поп-король. Он рассказал, что, несмотря на десятки песен, толпы фанаток и образ уверенной в себе звезды, он нервничает перед каждым выходом на сцену. Однажды Киркоров страшно опозорился из-за этого на сцене.

Посетивший премию "МУЗ-ТВ" артист рассказал, что на крупном концерте в "Олимпийском" во время выхода он не мог вспомнить текст песни. Филипп должен был исполнить свой хит "Снег", который, как утверждает сам музыкант, он знает наизусть. Однако на сцене Киркоров растерялся и начал выдумывать слова. Шоумен смущенно заявил, что по сей день не может без стыда вспоминать тот вечер.

"Там слова такие: «разучился любить февраль», а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: «апрель, март». На ходу придумываю какие-то слова. Этот ужас, паника от того, что ты забываешь слова, я не забуду никогда. Было очень стыдно, конечно. Ну зато живьем", – вспомнил о своем конфузе артист.

Поэтому, поделился Киркоров, он предпочитает не выступать в "прямом эфире", а петь, только имея "страховку" на случай, если слова снова забудутся.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров – один из самых высокооплачиваемых артистов в России. Наравне с Анной Асти, Полиной Гагариной и SHAMAN он получает миллионные гонорары. И "голая" вечеринка, которую он посетил, никак не сказалась на заработке поп-короля.