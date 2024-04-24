Разревелся при всех: вакханалия на концерте показала истинное лицо SHAMAN

Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сейчас гастролирует по стране со своими концертами. Очередное выступление певца на днях прошло в Уфе и вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Многие сообщили, что в фойе была давка, которую устроили еле стоящие на ногах пенсионерки, цены на тематические футболки и значки с изображением SHAMAN стоили неоправданно дорого, а на сцене и вовсе происходила вакханалия.

Впрочем, возмущаться зрители начали еще на подходе к залу, где выступал исполнитель хита "Я русский". Молодые поклонники отметили, что бабушки, которые всегда порицали окружающих за несдержанность, вели себя шумно и даже вызывающе.

"Мне здесь очень стыдно даже мимо проходить. Вообще неудобно – я же молодой парень, а тут собрались агрессивные пенсионеры. Все время возмущаются, что мы шумим, а сегодня сами ведут себя точно так же", – заявил молодой человек, пришедший на концерт.

Раскритиковали Дронова и за завышенные цены. Футболки с фото певца продавались за 4000 рублей, 2500 нужно было отдать за крошечный значок. Пенсионеры, которые пришли с внуками и не смогли им отказать в покупке, возмутились, что патриотичный исполнитель хочет нажиться на своих фанатах.

Не менее шокирующим было и поведение SHAMAN на сцене. Артист, как обычно, пел свои песни, вдруг в какой-то момент начал раздеваться, что, конечно, восхитило фанаток. А потом, во время исполнения хита "Мама" Дронов и вовсе разревелся при всех.





Зрители не ожидали такого поворота событий и даже растерялись в какой-то момент от произошедшего. В результате мнения публики, ставшей свидетелями порыва чувств SHAMAN, разделились. Некоторые посчитали, что выходка артиста – не что иное, как игра.

"Не поет, а ревет, все песни на один манер. Работает на потребу публики, не верю в его патриотизм. Душа не принимает", – высказался один из зрителей.

Впрочем, большинство посчитало, что чувства Дронова действительно были настоящими. Трогательную песню про маму даже слушать без слез невозможно, не то что петь, заявили поклонники.

Ранее SHAMAN сделал громкое заявление после слухов о разводе.