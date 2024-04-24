Скончалась Лена Миро: чем была известна скандальная блогерша

42-летняя Лена Мироненко, которую многие знали как Лену Миро, прославилась благодаря скандальным и изобличительным статьям о звездах. Она вела свой блог, в котором на ежедневной основе делилась новостями из мира шоу-бизнеса. Стоит отметить, что герои ее статей недолюбливали Миро за слишком резкие высказывания.

Вчера в соцсетях появилась информация о том, что Лена скончалась, попав в ДТП в американском штате Колорадо. По сведениям из Сети, девушка впала в кому и так из нее и не вышла. К слову, никаких подробностей аварии, какие травмы получила Миро и когда умерла, нет. Согласно слухам, проститься с дочерью из России полетела только мама Лены, а вот отец из-за плохих с ней отношений отказался присутствовать на похоронах.

Напомним, именно Миро в 2011 году предлагала сделать въезд в центр Москвы платным, чтобы "избавить сердце города от старых, бедных и некрасивых". Свои статьи она считала "вынужденной провокацией", которая привлекает внимание к важным темам.





Лена не стеснялась критиковать женщин с лишним весом, называя их "толстыми курицами и свиньями". На этой почве у нее даже произошел конфликт с Лолитой, которая "пожалела" блогершу. "Мы, толстенькие, все замужем, и у нас есть секс", – заявляла тогда Милявская, напоминая, что Миро худая, а потому такая злая. Впрочем, спустя несколько лет певица все же развелась, как и писала Лена.

Особенно любила Миро ворошить грязное белье Ксении Собчак, Ксении Бородиной и Ольги Орловой. Последнюю она обвинила в пластике, а певица все отрицала и даже звала блогершу в гости, чтобы, так сказать, "вживую" убедиться. Многие звезды грозились подать в суд на острую на язык даму.

Впрочем, в смерть Лены Миро поверили не все. Часть ее поклонников считает, что это может быть пиар-ходом для более эффектного возвращения в инфополе. Два года назад блогерша закрыла свой блог и заявила, что не знает, будет ли это просто перерыв или она уходит навсегда.