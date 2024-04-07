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Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы

Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы

Эксперт разобрала аксессуары, которые используют знаменитости для своих питомцев.

Звездный street-style привлекает к себе внимание не меньше эксцентричных выходов на ковровые дорожки. Фотографии с повседневными образами разлетаются по всем социальным сетям – миллионы девушек вдохновляются ими в поисках идей для шоппинга. Но стоит лишь четвероногому другу селебрити попасть в кадр, и фокус сразу смещается на совершенно другие аксессуары — поводки, ошейники и переноски. В чем разгуливают питомцы главных модников столицы? Рассмотрим вместе с Александрой Шикиной, бренд-менеджером компании-производителя товаров для домашних питомцев Triol.

Собачка в сумке – тренд на века 

Певица Дора, кумир подростков, вывела на улицу своего той-пуделя в трендовом махровом шоппере, который идеально сочетается с ее аутфитом – розовым топом и пушистой шляпой. Это не только стильное, но и продуманное решение. Тенденция на dog-friendly заведения позволяет не расставаться со своим питомцем на протяжении всего дня. Теперь можно брать его с собой в парки, рестораны и даже театры. А для безопасного и удобного перемещения между локациями рынок зоотоваров предлагает полезные приспособления, например, многофункциональные сумки-автокресла для любителей передвигаться на такси. Или небольшие складные шопперы-переноски в разных стилистических решениях под любой образ.

Певица Дора. Фото: соцсети

Рулетка с любимым персонажем – такую точно не забудешь на собачьей площадке

Популярный российский блогер Катя Адушкина поделилась в соцсетях фотографией своего французского бульдога. Она всегда удивляет подписчиков смелыми образами. Видимо, аксессуары для питомца блогер выбирает под стать своим – яркие и характерные. Красный поводок-рулетка с "Минни Маус" сразу привлекает внимание и навевает приятные воспоминания из детства.

Катя Адушкина. Фото: соцсети

При этом видно, что Катя – ответственная хозяйка. Маленькие породы собак бывают очень активными, надо быть готовым к резким рывкам и неожиданным маневрам. Поэтому блогер выбрала урбанистическую рулетку, подходящую для жизни в современном городе, с хорошим стоппером и надежным механизмом фиксации.

Неоновый поводок – яркий вариант для безопасных прогулок

Известная телеведущая Алина Астровская даже в самые холодные дни не боится выгуливать своего бультерьера. Чтобы добавить цвета в будничную рутину, она выбрала неоново-желтый поводок. С ним в дневное время белая собака никогда не затеряется на фоне яркого снега, а вечером питомец будет точно заметен автомобилистам при переходе дороги.

Алина Астровская. Фото: соцсети

Конечно, неоновые аксессуары подойдут далеко не каждому собачнику. Многие предпочитают базовые цвета амуниции. В таком случае можно присмотреться к рулеткам с тонкой светодиодной лентой – они так же безопасны для ночных прогулок, но при этом не привлекают к себе слишком много внимания и элегантно дополняют классические образы.

Вдохновившись выбором селебрити, попробуйте подобрать своему любимому питомцу стильный и функциональный аксессуар, который будет радовать вас каждый день. Главное – не бойтесь экспериментировать с цветами, а в приоритет ставьте комфорт и безопасность вашей собаки.

7 апреля 2024, 06:24
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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