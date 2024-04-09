Лиза Арзамасова объявила о второй беременности

Известная актриса из сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и знаменитый фигурист Илья Авербух с радостью поделились новостью о скором пополнении в их семье. Возлюбленные, связавшие себя узами брака в 2020 году, уже воспитывают двухлетнего сына по имени Лев.

Через социальные медиа пара распространила видеозапись, на которой Елизавета нежно показывает свой округлившийся живот, в то время как Илья делится теплыми словами о любви. Это стало своеобразным объявлением о том, что их семья вскоре увеличится.





На видео также присутствует момент, когда Елизавета обращается к своему сыну с вопросом о его чувствах относительно будущего пополнения. Маленький Лев радостно подтвердил, что он счастлив.

Кроме того, стоит отметить, что у Ильи есть еще один сын, 20-летний Мартин, от предыдущего брака. Мартин всего на девять лет старше своей мачехи, актрисы Елизаветы Арзамасовой.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский объяснил, почему союз Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой кажется столь крепким. Слова эксперта приводил женский журнал "Клео.ру".

