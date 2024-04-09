Улыбается и придерживает округлившийся животик: Ирину Пегову поздравляют с важным событием

45-летняя Ирина Пегова для многих – эталон женственности и чувственности. Сама актриса старается поддерживать этот статус и следит за своим внешним видом. Так, недавно звезда фильма "Прогулка" шокировала поклонников неожиданным похудением. Артистке удалось сбросить почти 30 килограммов. Фанаты отметили, что знаменитость сильно преобразилась и даже помолодела.

Сама Ирина рассказала, что привела себя в порядок с помощью монодиеты. Основой ее рациона в это время был кефир. Она рассказала, что сантиметры на талии уходили быстро, а сорваться на что-то запретное совсем не хотелось. Впрочем, недавно поклонники заподозрили еще некоторые перемены во внешности Пеговой.

В своем блоге актриса поделилась видео. Она показала, как готовится к новому проекту. В этот раз ей предстоит перевоплотиться в женщину из прошлого, поэтому Ирина привыкает к длинным, тяжелым платьям. На кадрах Пегова улыбается и придерживает слегка округлившийся животик. Многие поклонники посчитали, что 45-летняя звезда беременна.





Экс-супруга Дмитрия Орлова предпочитает не реагировать на подобные слухи и лишь загадочно молчит.

Напомним, в несколько дней назад Ирина Пегова получила почетное звание "Народная артистка России". Об этом она рассказала в своем блоге. Многочисленные поклонники тут же бросились поздравлять любимую актрису с важными переменами в жизни.