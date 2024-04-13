Сергей Лазарев о судьбоносном событии в его жизни: Я счастлив!

Детский коллектив "Непоседы" отметил свое 33-летие, и этот момент является особенным для Сергея Лазарева, одного из наиболее известных выпускников этой творческой студии. Вхождение в состав данной группы оказалось решающим этапом в его жизни, положив начало успешной карьере на музыкальной арене.

"Мой приход в этот коллектив был для меня судьбоносным! Именно с “Непосед” начался мой путь на большой сцене!" – написал артист в своем блоге.

Время, проведенное в коллективе, было наполнено, по словам Сергея, первыми серьезными выступлениями, студийными записями и знаковыми победами на музыкальных соревнованиях. Особое значение для Лазарева имело знакомство с Владом Топаловым и его семьей, что впоследствии и привело к созданию популярного дуэта Smash!! и всенародной славе.

Сергей Лазарев отметил, что его жизнь с ранних лет проходила на глазах у публики, под вспышками камер, и это опыт, полученный в "Непоседах", сформировал его как артиста, подготовив к большим испытаниям на профессиональном пути. Он выразил глубокую благодарность Елене Михайловне Пинджоян, неизменному руководителю коллектива, и всему педагогическому составу за их вклад в его развитие и "закалку". "Я счастлив, что у меня было именно такое детство", – признался исполнитель хита "В самое сердце".