Обнародованы условия для возвращения в Россию уехавшей Кристины Орбакайте

Долгое время Кристине Орбакайте удавалось усидеть на двух стульях: певица жила и тратила деньги в Штатах, а зарабатывать возвращалась в Россию. Однако недавно россияне положили этому конец. Концерты исполнительницы отменили в разных городах страны. Впрочем, "последнее слово" ей все же дали – звезда выступила в Санкт-Петербурге и Москве. К слову, на концерте в столице дочь Аллы Пугачевой страшно оконфузилась из-за сломанного микрофона.

После этого певица покинула страну и объявила концертный тур по городам США и Канады. Многие посчитали, что на Родину исполнительнице дорога закрыта и ждать ее здесь с концертами не стоит. Однако условия для возвращения в Россию уехавшей Орбакайте обнародовала концертный директор Ольга Оркина.

Она рассказала, что дочь Примадонны часто соглашается выступать на корпоративах и частных вечеринках для богатых. Причем на такие концерты она может выехать в любую страну мира. Однако для гастролей на Родину у нее особые условия – заказчик должен доплатить и держать в секрете ее визит.

"Тут все-таки придется доплатить, чтобы звезда вернулась в родную страну ради выступления", – поделилась подробностями концертный директор.

Кроме того, заказчик берет на себя расходы за перелет звезды обязательно бизнес-классом. А также оплачивает лучший отель в городе. Передвигаться Орбакайте согласна только на автомобиле высшего класса не старше трех лет. Помимо этого, отдельно Кристине платят за выступление. Стоимость таких концертов начинается от 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что концерт Орбакайте в Кремле отменили после заявления ее матери.