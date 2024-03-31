"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой

Известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов принял решение не слушать и не комментировать новую песню Аллы Пугачевой "Береги", выпущенную в дуэте с музыкантом Женей Моисеевым. Это решение он объяснил принципиальными соображениями, утверждая, что любые комментарии в адрес Пугачевой, будь то положительные или отрицательные, в нынешних обстоятельствах лишь способствуют усилению внимания к ее персоне, что, по мнению Соседова, не заслуживает поддержки.

Песня "Береги", презентованная публике 29 марта, вызвала живой интерес у слушателей и зрителей. В тексте композиции затрагиваются глубокие эмоциональные темы, такие как просьба о ненавязчивости, о сохранении личного пространства и об избегании лишних прощаний, что многие интерпретировали как отражение текущих отношений Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным.

Сергей Соседов, однако, предпочел остаться в стороне от дискуссий вокруг нового творчества Аллы Пугачевой, подчеркнув свою позицию игнорирования каких-либо проявлений активности со стороны артистки. "Правильнее в нынешней ситуации игнорировать любые взбрыки Пугалкиной", – считает телеведущий.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила уверенность, что Алла Пугачева не получит статус иноагента. Супруга Константина Богомолова отметила масштаб личности артистки для страны. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".