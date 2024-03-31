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Воскресенье 31 марта

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"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой

Музыкальный критик считает, что Аллу Пугачеву следует игнорировать.

Известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов принял решение не слушать и не комментировать новую песню Аллы Пугачевой "Береги", выпущенную в дуэте с музыкантом Женей Моисеевым. Это решение он объяснил принципиальными соображениями, утверждая, что любые комментарии в адрес Пугачевой, будь то положительные или отрицательные, в нынешних обстоятельствах лишь способствуют усилению внимания к ее персоне, что, по мнению Соседова, не заслуживает поддержки.

Песня "Береги", презентованная публике 29 марта, вызвала живой интерес у слушателей и зрителей. В тексте композиции затрагиваются глубокие эмоциональные темы, такие как просьба о ненавязчивости, о сохранении личного пространства и об избегании лишних прощаний, что многие интерпретировали как отражение текущих отношений Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным.

Сергей Соседов, однако, предпочел остаться в стороне от дискуссий вокруг нового творчества Аллы Пугачевой, подчеркнув свою позицию игнорирования каких-либо проявлений активности со стороны артистки. "Правильнее в нынешней ситуации игнорировать любые взбрыки Пугалкиной", – считает телеведущий. 

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила уверенность, что Алла Пугачева не получит статус иноагента. Супруга Константина Богомолова отметила масштаб личности артистки для страны. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру". 

31 марта 2024, 15:26
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
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