Состояние тяжелое: у госпитализированного Куклачева случился инфаркт

Во время празднования своего 75-летия на сцене в Москве, народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо. Изначально предполагалось, что причиной его плохого самочувствия могло быть обычное защемление нерва, однако диагноз оказался более серьезным. Дрессировщик был экстренно доставлен в больницу с острым инфарктом миокарда передней стенки, что поставило его жизнь под угрозу.

Состояние дрессировщика оценивается как тяжелое. Он перенес операцию на сердце, продолжавшуюся около трех часов. По словам его сына Дмитрия, медицинский персонал пока не делает никаких прогнозов относительно исхода лечения. К тяжелой картине добавляется и ранее выявленное онкологическое заболевание кишечника, обнаруженное десять лет назад.

Несмотря на это, благотворительные концерты, которые запланировал артист на 13 и 14 апреля, все равно состоятся в "Вегас Сити Холле". На сцену вместо Юрия Куклачева выйдут его родственники, которые выразили намерение сделать все возможное, чтобы зрители остались довольны и чтобы поддержать своего отца в это трудное время. Организаторы называют шоу грандиозным, например, потому, что на сцене предстанут сразу 100 кошек.