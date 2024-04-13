Трижды разведенная Климова рассказала о "мужчине мечты"

Российская актриса Екатерина Климова – одна из самых красивых женщин страны. Несмотря на все стереотипы о том, что к ногам таких дам падают все мужчины, в любви у звезды фильма "Мы из будущего" все не так гладко. Знаменитость трижды была замужем, и все браки оказались неудачными. Сейчас Екатерина старается не афишировать свою личную жизнь. Однако известно, что сердце 46-летней актрисы все еще не занято.

Поклонники Климовой спросили у нее в блоге, каким должен быть мужчина, чтобы она наконец была счастлива. Однако сама звезда не смогла дать однозначный ответ на этот вопрос и заявила, что не знает.

"Понятия не имею вообще. Вот, видимо, я не в курсе", – коротко ответила на личный вопрос актриса.





Напомним, два последних супруга Климовой – Игорь Петренко и Гела Месхи – актеры, как и она сама. И казалось, что люди из одной сферы должны друг друга лучше понимать, но у Екатерины не получилось с ними обрести счастье. Впрочем, первый избранник звезды – ювелир Илья Хорошилов. Она познакомилась с ним в 15 лет, еще до того, как получила свою известность. Но и этот брак развалился.

Ранее сообщалось, что дети Екатерины Климовой сократили общение с отцом из-за распада семьи. 17-летний Матвей и 15-летний Корней все реже видятся с родителем.