Басков назвал Лолиту "черной вдовой"

Грядущую 14 июня в ЦСКА-Арене Премию телеканала "МУЗ-ТВ" будет вести пять ведущих – Владимир Маркони, Клава Кока, Лера Кудрявцева, Лолита и Николай Басков. Некоторые из этих звезд ходят в холостяках. Возможен ли роман между ними?

Между 60-летней Милявской и 47-летним Басковым, судя по всему, точно нет. "Лолита – она же черная вдова!" – хохотнул Николай на гала-ужине премии. Правда, не очень понятно, что "натуральный блондин" вложил в это определение.

Напомним, что "черной вдовой" в народе называют женщину, которая похоронила двух и более мужей. Эти роковые женщины часто не виноваты в том, что мужчины около них трагически погибают или скоропостижно умирают. Но над такими женщинами часто висит сильное проклятие, которое наложили на них. А пять настоящих и фиктивных бывших мужей Милявской пока живы. После развода с "певицей без комплексов" практически все они снова женились и были довольно счастливы в новых отношениях. Сама же Лолита после развода в 2020-м пока так и не обрела любимого мужчину, с которым хотела бы пойти в ЗАГС.