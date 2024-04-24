Внук Пугачевой решил обойти бабушку: Алла обзавидуется

Никита Пресняков постоянно проживает в Америке. После отъезда из России внук Пугачевой долгое время находился в поисках себя и не знал, чем хочет зарабатывать на жизнь за океаном. Какое-то время шоумен снимал и делал клипы на заказ, а недавно организовал свою музыкальную группу, с которой уже выступил в Штатах на 8 Марта.

Свой 33 день рождения Пресняков также планирует встретить с микрофоном в руках под бурные овации зрителей. Он рассказал, что ждет всех своих поклонников 23 мая в одном из заведений Сан-Франциско. Сын Кристины Орбакайте рассчитывает, что его придут послушать также много людей, как и на концерт, посвященный женскому дню. Удивлять своих слушателей музыкант планирует хитами из прошлого. Билеты на шоу продаются за 70 (6530 рублей) и 150 (13 993 рублей) долларов.

"Исполняем старые любимые хиты 2000-х в новом современном переосмыслении и не только! Свой материал тоже будет", – написал звездный внук в своем блоге.

Напомним, в середине апреля юбилей отмечала и Алла Пугачева, которая тоже мечтала встретить 75-летие на сцене. Однако шикарный праздник, который планировала закатить Примадонна, сорвался. Из-за неспокойной обстановки в Израиле, где сейчас живет звезда, все авиасообщения были отменены. Свой день рождения она праздновала в спокойной атмосфере, без гостей и пышных гуляний.

Ранее Филипп Киркоров вспомнил об Алле Пугачевой. Он рассказал, как первая жена ему изменяла, и назвал себя "рогоносцем".