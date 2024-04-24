38-летняя звезда ремейка "А зори здесь тихие" снялась обнаженной на мальдивском курорте

Известная российская актриса Агния Кузнецова решила покинуть шумный мегаполис и отдохнуть от московского ритма жизни на Мальдивах. Звезда ремейка "А зори здесь тихие" загорает, купается и не забывает делиться фотографиями с отпуска со своими поклонниками. Она показала белоснежные пляжи, свой отель, природу острова и, конечно, себя. Один кадр был настолько откровенным, что несколько смутил фанатов.

На фото знаменитость позирует на пляже. Кузнецова надела купальник ярко-желтого цвета и украшение на шею в тон. Правда, в какой-то момент актриса решила снять верхнюю часть бикини для фото.

"Утомленные солнцем", – написала артистка, прикрывая оголенный бюст руками и эмодзи.





Агния Кузнецова стала мамой в 2020 году. После родов она рассказывала, что набрала непозволительные для себя девять килограммов лишнего веса. Прийти к нормальной форме она смогла не сразу, но сбалансированное правильное питание и регулярный спорт помогли вернуть артистке стройную талию. Сейчас Агния рассказывает, что даже на отдыхе она не пренебрегает упражнениями и постоянно занимается.

Ранее Виктория Боня шокировала поклонников пикантными снимками. Звезда снялась в тонком полупрозрачном топе, который выдал все округлости округлости ее тела.