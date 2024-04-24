Хилькевич пришлось "бросить" старшего ребенка: "Доченька, я не могу"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Булгур: универсальный гарнир на любой вкусБулгур: универсальный гарнир на любой вкус Психолог дала дельные советы по избавлению от страхаПсихолог дала дельные советы по избавлению от страха Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги ПрилучногоМуцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного СМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошлоСМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошло

Лента новостей

Среда 24 апреля

11:30Хилькевич пришлось "бросить" старшего ребенка: "Доченька, я не могу" 10:47Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения об отказе актеру в УДО 10:00Скончалась Лена Миро: чем была известна скандальная блогерша 09:36Басков назвал Лолиту "черной вдовой" 09:13Киркоров страшно опозорился на сцене: "Этот ужас не забуду никогда" 08:36Внук Пугачевой решил обойти бабушку: Алла обзавидуется 05:44Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению 04:016 лайфхаков, которые нужно знать всем худеющим: врач раскрыл все карты 01:1838-летняя звезда ремейка "А зори здесь тихие" снялась обнаженной на мальдивском курорте 23:15Безвизовые страны для россиян в 2024 году 23:07Как Диане Гурцкая удается выглядеть свежо и молодо в 45: певица дала ответ 22:12В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя 21:41Модные мужские стрижки 2024 года: обзор актуальных трендов и советы по выбору прически 20:52Левшин назвал виновного в нынешнем положении Пугачевой: Вляпалась в историю 20:09Кто сегодня является главной фигуристкой в России: мнение Татьяны Тарасовой 19:25Объявлено о "фееричном" возвращении борющейся с алкоголизмом МакSим на сцену 18:55"Умирал без капризов": почему Васильева отказалась идти на прощание с Ширвиндтом 17:29Шура едва не зарыдал из-за вопроса об отцовстве 16:54Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош 16:15Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения 14:44Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть" 13:55Больше не скрывает: Ляйсан Утяшева открыто рассказала о беременности 12:01Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой 11:19Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" 10:43Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа" 09:59"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ 09:26Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?" 08:36Безнадежность в глазах: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте 17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко 14:50Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции" 13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024
1370
800
true

Хилькевич пришлось "бросить" старшего ребенка: "Доченька, я не могу"

Хилькевич пришлось

Актриса сделала выбор в пользу карьеры.

Звезда "Универа" Анна Хилькевич всегда была примером образцовой мамы. Она воспитывает двоих дочерей: 9-летнюю Ариану и 6-летнюю Марию. Кроме того, скоро семья в очередной раз пополнится. Недавно она сообщила, что ждет третьего ребенка. При этом Хилькевич успевает строить карьеру. Сейчас она ведет сразу три крупных шоу на телевидении. Однако у счастливого материнства есть и обратная сторона, рассказала Анна в своем блоге. 

Хилькевич поделилась историей, которая ее очень расстроила. Актриса сообщила, что старшая дочка выступает на празднике. Она долго готовилась, репетировала и хотела, чтобы мама пришла посмотреть на нее. Однако Анна была вынуждена отказать, так как на этот день у нее уже запланированы дела, которые она не могла отложить. 

"К сожалению, это оборотная сторона жизни артиста. Когда какие-то очень важные события, семейные события выпадают на работу, важную работу, где я несу ответственность за других людей в том числе. И вчера я Ариане объясняла, говорю: "Доченька, я не могу, если я не приду, меня уволят". Она говорит: "Ну ничего, ну пусть уволят". Я говорю: "Ну я не могу так сделать". Ребенку это не объяснить. Но сердечко мое разрывается просто", – поделилась переживаниями артистка. 

Анна Хилькевич. фото: соцсети/ annakhilkevich

Выбирать между работой и семьей актерам приходится часто. Вот и в этот раз Хилькевич заплела дочери косички и помогла морально настроиться на выступление, а сама со слезами на глазах отправилась на работу.  

Ранее сообщалось, что беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа. Анна заявила, что супруг ее больше не бьет. 

24 апреля 2024, 11:30
Анна Хилькевич. Фото: скриншот YouTube /@vmeste.project
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения об отказе актеру в УДО

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения об отказе актеру в УДО
Артист демонстрировал идеальное поведение и планировал выйти на волю раньше срока.

Скончалась Лена Миро: чем была известна скандальная блогерша

Скончалась Лена Миро: чем была известна скандальная блогерша
Блогерша попала в ДТП и впала в кому, после чего скончалась.

Басков назвал Лолиту "черной вдовой"

Басков назвал Лолиту "черной вдовой"
Что "император" российской сцены думает о "певице без комплексов".

Киркоров страшно опозорился на сцене: "Этот ужас не забуду никогда"

Киркоров страшно опозорился на сцене: "Этот ужас не забуду никогда"
Певец вспомнил о своем конфузе.

Внук Пугачевой решил обойти бабушку: Алла обзавидуется

Внук Пугачевой решил обойти бабушку: Алла обзавидуется
Сын Кристины Орбакайте поделился планами.

6 лайфхаков, которые нужно знать всем худеющим: врач раскрыл все карты

6 лайфхаков, которые нужно знать всем худеющим: врач раскрыл все карты
В погоне за стройной талией главное - знания и правильно поставленная цель.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?