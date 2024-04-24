Хилькевич пришлось "бросить" старшего ребенка: "Доченька, я не могу"

Звезда "Универа" Анна Хилькевич всегда была примером образцовой мамы. Она воспитывает двоих дочерей: 9-летнюю Ариану и 6-летнюю Марию. Кроме того, скоро семья в очередной раз пополнится. Недавно она сообщила, что ждет третьего ребенка. При этом Хилькевич успевает строить карьеру. Сейчас она ведет сразу три крупных шоу на телевидении. Однако у счастливого материнства есть и обратная сторона, рассказала Анна в своем блоге.

Хилькевич поделилась историей, которая ее очень расстроила. Актриса сообщила, что старшая дочка выступает на празднике. Она долго готовилась, репетировала и хотела, чтобы мама пришла посмотреть на нее. Однако Анна была вынуждена отказать, так как на этот день у нее уже запланированы дела, которые она не могла отложить.

"К сожалению, это оборотная сторона жизни артиста. Когда какие-то очень важные события, семейные события выпадают на работу, важную работу, где я несу ответственность за других людей в том числе. И вчера я Ариане объясняла, говорю: "Доченька, я не могу, если я не приду, меня уволят". Она говорит: "Ну ничего, ну пусть уволят". Я говорю: "Ну я не могу так сделать". Ребенку это не объяснить. Но сердечко мое разрывается просто", – поделилась переживаниями артистка.





Выбирать между работой и семьей актерам приходится часто. Вот и в этот раз Хилькевич заплела дочери косички и помогла морально настроиться на выступление, а сама со слезами на глазах отправилась на работу.

Ранее сообщалось, что беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа. Анна заявила, что супруг ее больше не бьет.