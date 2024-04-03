"Есть страх": Сын Михаила Ефремова заявил, что боится освобождения отца

В начале этого года стало известно, что осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов имеет все шансы освободиться условно-досрочно. Он уже подал ходатайство, которое в настоящий момент рассматривается. Если надежды звезды сериала "Таежный роман" оправдаются, то он покинет стены колонии уже в ближайшие месяцы. После этой новости сын Ефремова Никита дал редкое интервью.

Звезда сериала "Нулевой пациент" отметил, что испытывает смешанные чувства относительно возможного скорого возвращения родителя. По словам Ефремова-младшего, с одной стороны, он со страхом ждет освобождения отца, с другой – со спокойствием.

"Есть страх и какое-то спокойствие. У меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь... " – поделился своими переживаниями актер.

Сын Михаила Ефремова заявил, что эта тема для него очень болезненна, ведь когда все произошло, в том числе и он попал под удар общественности и прессы. Через Никиту журналисты пытались узнать подробности происшествия и постоянно обрывали телефоны. В конце концов Ефремов-младший смог справиться с переживаниями. Он рассказал, что очень скучает по отцу и хочет поскорее его увидеть.

Напомним, смертельное ДТП произошло в 2020 году. Тогда Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате скончался водитель автомобиля, в который врезался артист. Суд отправил актера в колонию на 8 лет.

Ранее сообщалось, что Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике.