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Вторник 9 апреля

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46-летняя Анна Плетнева сделала признание: Подбухиваю

46-летняя Анна Плетнева сделала признание: Подбухиваю

Анна Плетнева объяснила, зачем употребляет алкогольные напитки.

46-летняя Анна Плетнева, известная участница коллектива "Винтаж", поделилась своими способами борьбы со стрессом в общении с поклонниками. В недавнем видео, которое появилось в Сети, она призналась, что иногда позволяет себе немного расслабиться с помощью алкоголя, не переходя при этом границ.

"Чуть-чуть подбухиваю", – призналась артистка.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ!

Певица отметила, что прошла через несколько особенно трудных лет, во время которых основной опорой для нее стали друзья. Они сыграли ключевую роль в ее способности справляться с жизненными невзгодами.

Кроме того, работа для солистки группы "Винтаж" оказалась еще одним эффективным способом отвлечься от проблем. Плетнева подчеркнула, что переключение на творческий процесс и поддержка поклонников помогли ей пережить тяжелые времена. Еще один метод релаксации, который она предпочитает – просмотр легкомысленных фильмов. Этот способ позволяет ей отключиться от напряжения и взглянуть на мир более спокойно.

Ранее Анна Плетнева высказалась о новой волне популярности ее хита "Плохая девочка". Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".

9 апреля 2024, 21:26
Анна Плетнева. Фото: YouTube / @MadonnaMur
Дмитрий Алексеев
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