Анна Плетнева рассказала о популярности новой версии хита "Плохая девочка"

Популярная певица начала свой путь в мире отечественного шоу-бизнеса. В начале она стала солисткой группы "Лицей", а немного позже пришла в нашумевшую группу "Винтаж". Именно в ней Анна Плетнева смогла получить признание зрителя и стать одной из известнейших артисток российской эстрады.

Группа получила широкую известность благодаря своему яркому стилю и популярным песням, таким как "Ева", "Роман", "Мама Америка" и многим другим. Однако настоящую популярность группе "Винтаж" принесла песня "Плохая девочка". Она стала настоящим хитом на радиостанциях и получила миллионы просмотров на видеохостингах.

Спустя 16 лет Анна Плетнева решила дать новую жизнь популярной песне. Недавно она вместе с молодыми артистами выпустила ремикс на "Плохую девочку". Новое произведение сочетает в себе энергичную мелодию и заразительный ритм, что делает ее непременным хитом.

В недавнем интервью Анна Плетнева заговорила о популярности новой версии хита "Плохая девочка". Она призналась, что благодарна молодым артистам, которые спели вместе с ней эту песню, за то, что они учат ее новому.

"Получился не ремикс, а новое произведение искусства", – поделилась Анна Плетнева.