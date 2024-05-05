Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола

Приготовление сливочного кулича станет отличным способом порадовать близких на праздник Пасхи. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Пшеничная мука – 400 грамм;

Сливочное масло – 100 грамм;

Жирные сливки – 200 миллилитров;

Сахар – 150 грамм;

Сухие дрожжи – 7 грамм;

Куриные яйца – 2 штуки;

Морская соль – небольшое количество;

Ванилин – 1 пакетик;

Изюм – 100 грамм;

Цедра одного лимона.





Для изготовления глазури потребуется:

Вода – 60 миллилитров (разделить на две части);

Сахар – 150 грамм;

Желатин – 5 грамм.





Процесс приготовления:

1. Сначала смешайте муку с дрожжами и небольшим количеством соли.

2. В отдельной емкости соедините теплые сливки, половину сахара, ванилин и лимонную цедру.

3. Взбейте яйца до образования пены, добавив оставшийся сахар.

4. Соедините яичную пену с сливочной смесью и влейте в мучную смесь.

5. Приступите к замешиванию теста, постепенно добавляя мягкое сливочное масло.

6. Тщательно вымесите тесто до получения мягкой и слегка липкой консистенции. Поместите его в миску, закройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа. Затем добавьте изюм.

7. Разделите тесто на четыре равные части и разложите по формам диаметром 9 см. Дайте тесту подняться еще на 20–30 минут.

8. Выпекайте куличи в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в течение 30 минут.

9. Желатин замочите в 30 мл холодной воды для набухания.

10. В кастрюле доведите до кипения сахар и оставшуюся воду (30 мл). Полученный сироп перелейте в миску, добавьте набухший желатин, перемешайте и начните взбивать на высокой скорости до образования густой белой массы.

11. Нанесите глазурь на куличи и украсьте по желанию.

Этот рецепт позволит вам создать вкусное и ароматное угощение, которое украсит любой праздничный стол на Пасху.