Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола

Приготовление сливочного кулича станет отличным способом порадовать близких на праздник Пасхи. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Пшеничная мука – 400 грамм;
- Сливочное масло – 100 грамм;
- Жирные сливки – 200 миллилитров;
- Сахар – 150 грамм;
- Сухие дрожжи – 7 грамм;
- Куриные яйца – 2 штуки;
- Морская соль – небольшое количество;
- Ванилин – 1 пакетик;
- Изюм – 100 грамм;
- Цедра одного лимона.
Для изготовления глазури потребуется:
- Вода – 60 миллилитров (разделить на две части);
- Сахар – 150 грамм;
- Желатин – 5 грамм.
Процесс приготовления:
1. Сначала смешайте муку с дрожжами и небольшим количеством соли.
2. В отдельной емкости соедините теплые сливки, половину сахара, ванилин и лимонную цедру.
3. Взбейте яйца до образования пены, добавив оставшийся сахар.
4. Соедините яичную пену с сливочной смесью и влейте в мучную смесь.
5. Приступите к замешиванию теста, постепенно добавляя мягкое сливочное масло.
6. Тщательно вымесите тесто до получения мягкой и слегка липкой консистенции. Поместите его в миску, закройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа. Затем добавьте изюм.
7. Разделите тесто на четыре равные части и разложите по формам диаметром 9 см. Дайте тесту подняться еще на 20–30 минут.
8. Выпекайте куличи в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в течение 30 минут.
9. Желатин замочите в 30 мл холодной воды для набухания.
10. В кастрюле доведите до кипения сахар и оставшуюся воду (30 мл). Полученный сироп перелейте в миску, добавьте набухший желатин, перемешайте и начните взбивать на высокой скорости до образования густой белой массы.
11. Нанесите глазурь на куличи и украсьте по желанию.
Этот рецепт позволит вам создать вкусное и ароматное угощение, которое украсит любой праздничный стол на Пасху.