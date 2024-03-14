Ушел из жизни актер и каскадер из "Неуловимых мстителей" Виктор Жердев

Практический каждый фильм – игра не только актеров, но и каскадеров. Эти отважные люди выполняют самую сложную и опасную работу в кадре. Зрителям кажется, что невероятные трюки выполняет их любимый артист, но это не так. Одним из таких героев за кадром был Виктор Жердев.

Федерация Дзюдо сообщила на своем сайте, что заслуженный деятель не только спорта, но и кино, ушел на 77 году жизни. Еще и месяца не прошло, как знаменитый каскадер отметил свое 76-летие.

Виктор Жердев принял участие во всех фильмах знаменитой трилогии Эдмонда Кеосаяна, в которую вошли следующие фильмы: "Неуловимые мстители" (1966), "Новые приключения неуловимых" (1968), "Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые" (1971). Каскадер не указан в титрах. Однако он выполнял сложные трюки, которых довольно много в этих приключенческих кинолентах.

Также каскадер принимал участие в фильме Леонида Гайдая "12 стульев" (1971). Помимо этого, спортсмен снялся еще в нескольких советских кинолентах.

Любовь к кинематографу у Виктора Жердева началась после того, как он в качестве спортсмена принимал участие в съемках в 1966 году. Ему пришлось освоить профессию каскадера, чтобы в дальнейшем сниматься в фильмах.

Виктор Жердев с малых лет занимался разными видами спорта. В сферу его интересов входили в основном самбо и дзюдо. Спортсмен получил звание мастера спорта, стал заслуженным тренером России и судьей всероссийской категории. Также он выступал за московский клуб "Динамо".