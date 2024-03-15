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Пятница 15 марта

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Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову

Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову

Бывший муж звезды "Дома-2" Ксении Бородиной счастлив в новых отношениях. Однако накануне Курбан Омаров засмотрелся на другую женщину, обсудив ее личность со своей невестой Валерией.

Телеведущая Ксения Бородина развелась со своим вторым мужем, блогером и бизнесменом Курбаном Омаровым, летом 2021 года. Слухи о проблемах в их отношениях ходили уже давно, однако некогда возлюбленные старались сохранить семью.

Впрочем, эта попытка оказалась провальной. Спустя пол года после официального расторжения брака с брюнеткой из "Дома 2" мужчина отправился искать любовь к Ларисе Гузеевой – на шоу Первого канала "Давай поженимся!". 

Среди трех претенденток на сердце Курбан выбрал девушку Ксению, работающую редактором телепередачи. Эйфория, к слову, прошла быстро, и Омаров затосковал по бывшей.

Бизнесмен посвящал экс-телеведущей шоу "Дом-2" публикации и всячески старался наладить с ней отношения. Ксения Бородина взаимностью не отвечала, и тогда блогер представил миру новую избранницу – Валерию. Девушка младше бизнесмена более чем на 20 лет. Сейчас возлюбленные готовятся к свадьбе. 

Курбан Омаров и Валерия. Фото: соцсети / @zimamoscow

Накануне на странице своего блога Курбан Омаров опубликовал короткий видеоролик, сопроводив его фотографией актрисы Ренаты Литвиновой. Экс-муж звезды шоу "Дом-2" поинтересовался у поклонников, в чем "прикол" артистки. На камеру мужчина сказал, что искренне не понимает, почему многие симпатизируют этой блондинке.

Со стороны подписчикам показалось, что бывший муж Бородиной переключился на Литвинову в своих публикациях, чтобы вызвать ажиотаж в медиасфере и подстегнуть интерес публики к своей персоне. Утратив статус супруга звезды шоу "Дом-2", мужчине приходится искать все новые и новые способы оставаться на слуху, чтобы зарабатывать на блоге. Что ж, дальше только ЗАГС.

Курбан даже подключил к обсуждению Ренаты свою невесту Валерию. Оказалось, что возлюбленная бизнесмена является поклонницей актрисы. Девушка объяснила: c ее точки зрения, Рената Литвинова очень легкая и открытая. По мнению молодой избранницы блогера, этим кинозвезда и притягивает людей.

Однако бывший муж звезды шоу "Дом-2" Ксении Бородиной оказался не согласен с этими словами. Курбан Омаров, дал многочисленной аудитории понять, что не находит актрису интересной, хотя его в общем-то не спрашивали.

15 марта 2024, 21:38
Курбан Омаров. Фото: соцсети / @zimamoscow
Ольга Андреева
Телеграм / @zimamoscowpr• Требует проверки

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