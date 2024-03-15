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Пятница 15 марта

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Федор Добронравов ушел со сцены до 2025 года после экстренной операции

Федор Добронравов ушел со сцены до 2025 года после экстренной операции

Сообщается, что артист решил взять паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.

Федор Добронравов – один из ведущих и самых востребованных российских актеров. Он сыграл более 100 ролей в кино, построил успешную карьеру на театральной сцене и завоевал всенародную любовь благодаря сериалу "Сваты". Многочисленные поклонники всегда с нетерпением ждут новых картин и спектаклей с участием артиста. Но, к сожалению, в ближайшее время он не порадует почитателей своего творчества.

Недавно на просторах Интернета появилась тревожная информация о состоянии здоровья актера. Как писали "Клео.ру" ранее, в театре "Русская песня" из-за болезни Добронравова отменили спектакль. Многие надеялись, что совсем скоро звезда сцены поправится и снова буде восхищать зрителей своим талантом. Однако теперь стало известно, артист ушел со сцены до 2025 года после экстренной операции.

Как сообщает источник, в конце февраля Федор Добронравов обратился в больницу из-за болей в позвоночнике и области шеи. Затем актер перенес операцию по удалению образований на позвонках. Любимец публики провел в медучреждении больше недели и был выписан 7 марта. Сообщается, что он уже восстанавливается дома и принимает необходимые лекарства.

Теперь артиста ждет длительная реабилитация, поэтому о работе не может идти речи. Сообщатся, что он вернется на сцену не раньше января следующего года. СМИ пишут, что операция Федору Добронравову была необходима – без нее он мог бы стать инвалидом.

15 марта 2024, 16:15
Кадр: скриншот youtube.com
Алина Новикова
StarHit✓ Надежный источник

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