Сломавшая ногу Лариса Гузеева улетела из России в Израиль

Как и многие знаменитости, звезда "Давай поженимся" может похвастаться очень насыщенной жизнью. Ведущая популярной программы не только много работает, но и часто путешествует. Причем покорять вершины и получать новые впечатления Лариса Гузеева готова даже в самых непростых обстоятельствах.

Недавно стало известно, что звезда попала в неприятную ситуацию. Как писали "Клео.ру" ранее, телеведущая вышла на связь с подписчиками из больницы и показала ногу в гипсе. Знаменитость поделилась, что сломала конечность в результате неудачного падения и неделю избегала похода к врачу.

К счастью, сейчас с Ларисой Гузеевой все в порядке. Получив помощь специалиста, звезда отправилась домой восстанавливаться. Однако постельный режим ведущая соблюдала недолго. Несмотря на серьезную травму, сваха решилась отправиться в дальнее путешествие.

Накануне звезда "Давай поженимся" объявила, что улетела из России в Израиль на несколько дней. Как призналась Гузеева, посетить святые места накануне Пасхи было ее мечтой. Поэтому знаменитость решила не откладывать поездку, к тому же, она была запланирована и оплачена заранее.

"Я заранее купила билет, все оплатила. Как же я могла не прилететь?" – рассказала Лариса Гузеева.

Записывая ролик, телеведущая насладилась прогулкой по набережной и показала купающихся туристов из России. Лариса Гузеева пошутила, что плавать в ледяной воде не боятся только русские люди.