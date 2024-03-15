SHOT: счета компании Гарика Харламова заблокировали из-за отсутствия декларации

Карьере комика можно только позавидовать. Он прославился на всю страну как резидент популярного юмористического шоу Comedy Club, стал одним из самых знаменитых комиков в стране, проявил себя во многих проектах на телевидении и просторах Интернета. Кроме того, Гарик Харламов преуспел как бизнесмен.

Весной 2022 года бывший муж Кристины Асмус решил открыть для себя новые горизонты. Юморист создал собственную компанию по доставке еды "Здрасьте, приехали!". До недавних пор бизнес процветал и не сталкивался с проблемами, по крайней мере публично. Но теперь стало известно о блокировке счетов фирмы комика.

Как сообщает источник, причиной случившегося стало отсутствие необходимых документов. Налоговая заблокировала счета компании, осуществляющей доставку питания, потому что ответственные лица вовремя не предоставили декларацию за минувший год. Удастся ли Гарику Харламову решить эту неприятность – остается загадкой. Шоумен информацию о блокировке счетов пока не прокомментировал.

Впрочем, по информации источника, есть шанс, что своего бизнеса юморист лишится. Как уточняют СМИ, его компания может быть в ближайшее время ликвидирована. Сообщается, что руководителем фирмы является 24-летняя сводная сестра звезды Алина Малания.

А ранее, как писали "Клео.ру", Гарик Харламов рассказал, что следующая свадьба в его жизни будет последней.