Отчим Мэтью Перри заявил, что он сблизился с матерью незадолго до своей смерти

Скоропостижный уход Мэтью Перри из жизни стал потрясением для поклонников по всему миру. Кроме того, трагедия сильно ударила по его коллегам. Не секрет, что за долгие годы съемок в сериале "Друзья" актеры стали практически одной семьей. Поэтому Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт ЛеБлан скорбели по нему вместе с многомиллионной армией фанатов.

Помимо неравнодушных коллег, у исполнителя роли Чендлера Бинга были и другие близкие люди. Например, его отчим Кит Моррисон и мама Сьюзан Перри. Недавно мужчина, заменивший актеру отца, вышел на связь с журналистами и раскрыл некоторые детали последних дней его жизни.

Моррисон рассказал, что они с супругой тяжело переживают потерю. По словам отчима, незадолго до своей смерти Мэтью Перри сильно сблизился с матерью и постоянно был с ней на связи. Как рассказал мужчина, Сьюзан Перри много переписывалась с сыном, а тот делился с ней сокровенным.

"К концу его жизни они были ближе, чем на протяжении десятилетий", – рассказал отчим актера.

Впрочем, Мэтью Перри поддерживал связь не только с родными, но близкими друзьями. Как писали "Клео.ру" ранее, Дженнифер Энистон рассказала, что общалась с Мэтью Перри в последний день его жизни.