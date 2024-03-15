Народная артистка СССР Ламара Чкония умерла в Грузии

Не секрет, что советская сцена была богата на выдающиеся таланты. Но некоторые артисты тронули сердца публики и покорили слушателей особенно сильно. Народная артистка СССР Ламара Чкония – в их числе.

К сожалению, любая звезда рано или поздно гаснет. Накануне, 14 марта, знаменитой оперной певицы не стало. Она умерла в Грузии, где родилась, выросла и построила карьеру. Трагическое сообщение было опубликовано в социальных сетях ее младшей дочерью Этери Ламорис.

Наследница народной артистки СССР написала, что она и ее старшая сестра Нато потеряли маму. Однако причину смерти родительницы Ламорис не уточнила. Сообщается, что прощание со звездой советской сцены пройдет завтра, 16 марта, в Тбилисском театре оперы и балета.

Как известно, Ламара Чкония появилась на свет в 1930 году. В конце минувшего года артистка отметила 93-й день рождения. Певица начала строить карьеру в 1956 году, когда получила диплом об окончании Тбилисской консерватории. Долгие годы она выступала в качестве солистки на сцене Тбилисского театра оперы и балета. А последние 30 лет своей жизни Чкония жила в Италии вместе с младшей дочерью, которая пошла по ее стопам и прославилась как исполнительница.

За свою карьеру певица исполнила множество запоминающихся партий, в том числе в операх "Евгений Онегин", "Царской невесте" и других. Источник отмечает, что народная артистка СССР могла похвастаться внушительным репертуаром, включающим в себя около четырех сотен произведений.