Звезды Голливуда, которые нашли свою любовь в зрелом возрасте

Известный актер Джордж Клуни встретил свою будущую жену, юриста Амаль Аламуддин, когда ему было уже за 50. Их роман начался неожиданно, но быстро перерос в серьезные отношения, и сейчас они счастливо живут в браке и воспитывают близнецов.



Хелен Миррен встретила своего будущего мужа, режиссера Тейлора Хэкфорда, когда они оба уже разменяли пятый десяток. Любовь знаменитостей только укрепилась со временем – они остаются одной из самых уважаемых и любящих друг друга пар в Голливуде.

Легендарная актриса Мэрил Стрип встретила своего будущего мужа, скульптора Дона Гаммера в зрелом возрасте. Их брак длится уже много лет, и они продолжают радовать друг друга и окружающих своей взаимной любовью и уважением.