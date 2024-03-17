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Воскресенье 17 марта

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Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта

Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта

В современном мире грань между "мужскими" и "женскими" профессиями размывается все сильнее. Однако существуют негласные установки и традиции того, в каких сферах по-прежнему царит мужское поле игры, а в каких – женское.

До сих пор бытует мнение, что бизнес – больше мужское занятие и "слабому полу" в этом мире не место. Доля женщин руководителей и собственников бизнеса значительно меньше, чем мужчин, хотя в последние годы и наблюдается  положительная тенденция. Так как же вести бизнес по-женски и успешно играть на поле мужчин?

Редакция "Клео.ру" обратилась к эксперту. Предприниматель, ментор, основатель женского сообщества Woman Wings Жанна Казанцева поделилась своим мнением.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Первое, что важно понимать, – у мужчин и женщин совершенно разные подходы к ведению дел. В то время как мужчинам легче дается структура и систематизация, погружение в детали и выстраивание четких тактик, женщины более эмпатичны и сильны в коммуникации, им легче дается многозадачность и широкий взгляд на проблему. Это не значит, что какой-то из подходов лучше или хуже: они просто разные. Именно поэтому смысла в конкуренции нет. Наоборот, сотрудничество и комбинация разных форматов работы пойдут на пользу бизнесу. 

Не стоит забывать, что успех в бизнесе зависит совсем не от пола, а от профессионализма, упорства и стремления к достижению целей. И женщины, и мужчины могут быть эффективными лидерами и высококвалифицированными специалистами, если они действительно развиваются в своей области и уверенно идут к своим целям. Именно профессионализм и ориентированность на результат – ключевые слагаемые успеха.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Важно также научиться быть уверенной в себе и своих способностях. Женщины склонны сомневаться в своих силах из-за стереотипов и сложившихся установок. У нас в обществе по-прежнему много предрассудков относительно женщин в разных профессиях. Например, кто-то считает, что женщина не может быть хорошим водителем, другие – что ей не суждено быть программистом и т.п. Однако уверенность в себе и вера в свои возможности помогут преодолеть любые препятствия и достичь поставленных целей.

Помните также и о своих сильных сторонах. Умение налаживать связи и отношения с коллегами, руководством и партнерами буквально у вас в крови. Женщины, как правило, более эмпатичны и открыты, чем мужчины, поэтому, когда женщина умеет использовать этот навык в бизнесе, она забирает "козыри" себе.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Немаловажным является и то, что женщинам нужно уделять особое внимание личным границам и, когда это уместно и необходимо, уметь проявлять характер, чтобы успешно работать в мужском коллективе. Столетиями девочек учили быть добрыми и играть по правилам, быть гибкими и терпимыми. Но для бизнеса такая модель поведения не подходит, поэтому дайте себе возможность проявиться и показать внутренний стержень.

17 марта 2024, 20:49
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Редакция «Клео»
Клео.ру✓ Надежный источник

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