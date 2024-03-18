Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии ее здоровья

После операции на брюшной полости Кейт Миддлтон приняла решение временно отказаться от исполнения королевских обязанностей до Пасхи. Официальное заявление Кенсингтонского дворца оставило много вопросов без ответа.



Это спровоцировало возникновение различных слухов и спекуляций вокруг состояния здоровья герцогини. Новость вызвала широкий резонанс и стала объектом внимания общественности и поклонников королевской семьи. Сухая и ограниченная информация, предоставленная официальным источником, послужила основой для разнообразных домыслов и теорий, которые быстро распространились в прессе и социальных сетях.

Официальные представители королевской семьи подчеркнули, что герцогиня Кембриджская получает необходимое лечение и поддержку, а также просили проявить понимание и уважение ее решению.