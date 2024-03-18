Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт

Это практически идеальное блюдо в пост, оно полезно для пищеварительной системы и содержит много питательных веществ. Особенно по душе постный рецепт пирогов в горшочках придется вегетарианцам. Изысканный вкус не оставит равнодушным ни одного гурмана. Подарите себе настоящее гастрономическое наслаждение, используя инструкцию женского журнала "Клео.ру".
Ингредиенты на 6 горшочков:
– фасоль – 1,5 стакана
– подсолнечное или оливковое масло – 4 столовые ложки (1 для начинки и 3 для теста)
– репчатый лук – 1 шт.
– чеснок – 3-4 зубчика
– баклажаны – 2 штуки небольшого размера
– вода – 150 мл
– бальзамический уксус – 2 столовых ложки
– томатный соус – 250 граммов
– семена фенхеля – 1 щепотка
– мука – 2 стакана
– разрыхлитель теста – 1 чайная ложка
– соевое молоко (можно заменить водой) – 100 мл
– соль и перец – по вкусу.
Постный рецепт пирогов
Как готовить фасоль:
1. Замочите бобы на 8-9 часов.
2. Промойте размоченную фасоль и варите на среднем огне примерно 90 минут.
Как готовить начинку для пирогов:
1. Измельчите луковицу. Начните пассировать на большой сковороде с высокими стенками, используя 1 ложку масла.
2. Когда лук станет золотистым, добавьте к нему выдавленный чеснок.
3. Баклажаны порежьте на кубики. Положите их на сковородку, залейте водой и закройте крышкой. Рецепт предполагает тушение состава на среднем огне около 15 минут. К этому времени из баклажанов должен выйти сок. Снимите крышку и продолжайте готовить еще пару минут.
4. Добавьте бальзамический уксус, томатный соус, семена фенхеля и фасоль. Перемешайте все вместе.
5. Готовьте без крышки примерно 10 минут. Посолите и поперчите.
Как готовить тесто:
1. Нагрейте духовку до 220 градусов.
2. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
3. Влейте туда соевое молоко и оставшиеся 3 столовые ложки масла.
4. Перемешайте состав. В результате получится густое тесто, при необходимости добавьте еще муки.
Как готовить пироги в горшочках:
1. Возьмите горшочки или специальные формы для выпечки в духовке.
2. Разложите начинку внутри них, как велит рецепт.
3. Разделите тесто на части по количеству горшочков и накройте каждую емкость слоем теста. Аккуратно, но крепко прижмите тесто по краю горшочков.
4. Выпекайте пироги в горшочках с фасолью и баклажанами примерно 20 минут.
Если постный рецепт пирогов вам понравился, запишите и поделитесь! Женский журнал "Клео.ру" желает вам приятного аппетита и новых кулинарных побед!