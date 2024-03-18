Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт

Это практически идеальное блюдо в пост, оно полезно для пищеварительной системы и содержит много питательных веществ. Особенно по душе постный рецепт пирогов в горшочках придется вегетарианцам. Изысканный вкус не оставит равнодушным ни одного гурмана. Подарите себе настоящее гастрономическое наслаждение, используя инструкцию женского журнала "Клео.ру".





Ингредиенты на 6 горшочков:



– фасоль – 1,5 стакана

– подсолнечное или оливковое масло – 4 столовые ложки (1 для начинки и 3 для теста)

– репчатый лук – 1 шт.

– чеснок – 3-4 зубчика

– баклажаны – 2 штуки небольшого размера

– вода – 150 мл

– бальзамический уксус – 2 столовых ложки

– томатный соус – 250 граммов

– семена фенхеля – 1 щепотка

– мука – 2 стакана

– разрыхлитель теста – 1 чайная ложка

– соевое молоко (можно заменить водой) – 100 мл

– соль и перец – по вкусу.





Постный рецепт пирогов

Как готовить фасоль:

1. Замочите бобы на 8-9 часов.

2. Промойте размоченную фасоль и варите на среднем огне примерно 90 минут.

Как готовить начинку для пирогов:

1. Измельчите луковицу. Начните пассировать на большой сковороде с высокими стенками, используя 1 ложку масла.

2. Когда лук станет золотистым, добавьте к нему выдавленный чеснок.

3. Баклажаны порежьте на кубики. Положите их на сковородку, залейте водой и закройте крышкой. Рецепт предполагает тушение состава на среднем огне около 15 минут. К этому времени из баклажанов должен выйти сок. Снимите крышку и продолжайте готовить еще пару минут.

4. Добавьте бальзамический уксус, томатный соус, семена фенхеля и фасоль. Перемешайте все вместе.

5. Готовьте без крышки примерно 10 минут. Посолите и поперчите.





Как готовить тесто:

1. Нагрейте духовку до 220 градусов.

2. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.

3. Влейте туда соевое молоко и оставшиеся 3 столовые ложки масла.

4. Перемешайте состав. В результате получится густое тесто, при необходимости добавьте еще муки.





Как готовить пироги в горшочках:

1. Возьмите горшочки или специальные формы для выпечки в духовке.

2. Разложите начинку внутри них, как велит рецепт.

3. Разделите тесто на части по количеству горшочков и накройте каждую емкость слоем теста. Аккуратно, но крепко прижмите тесто по краю горшочков.

4. Выпекайте пироги в горшочках с фасолью и баклажанами примерно 20 минут.



