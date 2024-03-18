Пластический хирург Беллы Хадид раскрыл Ксении Собчак все секреты Виктории Бони

Согласно заявлениям самой Виктории, операция обошлась ей в значительную сумму – 250 тысяч долларов. По текущему курсу это почти 23 миллиона рублей.

Вокруг этой операции возникло множество разговоров и слухов. Некоторые утверждали, что Боня получила услугу по бартеру, в то время как другие сочли, что результат операции оставляет желать лучшего.



Сама звезда подчеркивает, что полностью удовлетворена результатом операции, хотя оценить окончательный эффект пока рано. Даже спустя месяцы после хирургического вмешательства остаются отеки.

Телеведущая Ксения Собчак, которая известна своим сложным отношением с Викторией Боней, решила взять интервью у пластического хирурга Чиа Чи Као, чтобы узнать все детали его сотрудничества со знаменитым блогером. По словам специалиста, он не работал с Боней ради рекламы.