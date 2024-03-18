Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ

Российская певица корейского происхождения Анита Цой активно занимается поисками подходящей невесты для своего единственного сына Сергея. Артистка подчеркнула серьезный подход к этому вопросу и рассказала журналистам о процессе.
Артистка отметила, что выбор подходящей невестки для нее является важным и ответственным шагом. Она уделяет особое внимание качествам и характеру потенциальных кандидаток, стремясь найти идеальную пару для своего наследника. Однако, на данный момент поиски не увенчались успехом, и Сергей пока не нашел свою идеальную половинку.
В ходе встреч с отобранными дамами мужчина принимает решения и делает свои выводы. Однако, как рассказала Анита Цой, молодые женщины, с которыми они встречались, оказывались неподходящими по различным критериям, включая умственные способности.
"Мы встретились семьями, и сын ее увидел. Но как сказал мой сын: "Мам, прости. Она великолепная девушка, она замечательная, но немножко мне не подходит по IQ", – цитирует певицу Пятый канал.
Цой отмечает, что сама вступила в брак не по любви, а по решению родителей, и признается, что это было правильным шагом. Ее гармоничные отношения с супругом уже десятилетия радуют ее, и теперь она стремится помочь своему сыну создать счастливую семью.