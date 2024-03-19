Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после травмы

Этот год для телеведущей начался с череды проблем и неприятностей. Сначала знаменитость пережила потоп в своей квартире, потом столкнулась с проблемами в браке, а в феврале и вовсе серьезно повредила ногу во время репетиции. Лере Кудрявцевой диагностировали перелом с разрывом связок.

Медики провели ведущей сложную операцию и прописали постельный режим. Больше месяца блондинка провела на больничном и с трудом передвигалась. Однако теперь она снова в строю. Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками видео. На кадрах 52-летняя теледива бодро бежит с костылями на свое рабочее место.

"Месяц на больничном. Пора выходить на работу", — написала артистка в своем блоге.





Поддержать Кудрявцеву поспешили поклонники. Они пожелали ей скорейшего окончательного выздоровления и отметили ее потрясающий внешний вид. К слову, выглядела Лера действительно отлично, тяжелая травма никак не сказалась на ее красоте.



Впрочем, до конца Кудрявцева, судя по всему, так и не оправилась. На съемки она пришла с двумя палочками, на которые опирается во время ходьбы. Сколько ведущей потребуется времени на полное восстановление, неизвестно. Однако отмечается, что профессиональные спортсмены после такой травмы возвращаются к деятельности только через год.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, куда отправила своего мужа.