Песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу

Песни известных патриотов России Николая Расторгуева, Олега Газманова и молодого SHAMAN скоро будут звучать во всех школах страны. Эту идею высказал депутат Госдумы Сергей Колунов. Впрочем, одной только инициативой все не ограничилось, он уже направил документ в комитет по просвещению. В официальном ответе инстанция заявила, что они согласны его рассмотреть.

Отмечается, что композиции известных музыкантов помогут в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Депутат считает, что хиты этих авторов развивают преданность и любовь к родной земле. По словам Колунова, он не единоличный автор этой идеи, об этом его давно просили сами школьники.

Сообщается, что музыкальные произведения перечисленных исполнителей будут включены в программу в рамках уроков "Музыка". Однако не уточняется, единовременное ли это нововведение или список авторов-патриотов, чьи песни будут изучать дети, будет постоянно пополняться.

Впрочем, пока эта инициатива находится на этапе рассмотрения, и когда именно школьники начнут петь "Я русский" и "Вперед, Россия!", неизвестно.

Напомним, в прошлом году ВЦИОМ определил главных исполнителей-патриотов России. Согласно данным аналитиков, Газманова и Расторгуева, которые долгие годы занимали лидирующие позиции, обошел 32-летний Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Исполнять патриотические песни автор хита "Я русский" начал не так давно и моментально завоевал любовь россиян.

Ранее сообщалось, что SHAMAN заплакал после первого прослушивания своей песни "Мама".