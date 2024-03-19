Регина Тодоренко получила гражданство России

Известная телеведущая Регина Тодоренко получила паспорт России. Источник сообщает, что это произошло на днях. Однако сама звезда пока не комментировала эту новость. Сообщается, что больше десяти лет она трудилась на территории страны по специальному разрешению на работу для иностранцев.

Широкую популярность знаменитость получила в 2014 году, когда стала ведущей передачи "Орел и решка". Затем звезда вышла замуж за Влада Топалова, и теперь они вместе растят двух детей – Михаила и Мирослава. Сейчас уроженка Одессы ведет две передачи на российском телевидении — "Маска" и "Новая Фабрика звезд".

Последнее шоу только недавно вернулось на экраны, спустя почти 20 лет. Регина Тодоренко заменила в передаче Яну Чурикову, которая долгие годы вела первые выпуски легендарного проекта. Многие переживали, что Регина не сможет "вытянуть" шоу так, как это делала ее старшая коллега.

Впрочем, сама Чурикова отнеслась к перезапуску скептически. Она заявила, что частично посмотрела передачу и не уверена, что новая версия станет такой же популярной, как раньше.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко исполнила мечту своего детства. С малых лет она мечтала постоять на сцене одного из лучших театров мира. Недавно звезда провела церемонию вручения премии Equium Awards в стенах МХАТа.