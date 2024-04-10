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Вторник 9 апреля

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Хмурый и седой: ужаснувшимся поклонникам объяснили, что произошло с Ургантом

Хмурый и седой: ужаснувшимся поклонникам объяснили, что произошло с Ургантом

Артист резко постарел и перестал улыбаться.

Пропавший с экранов весельчак Иван Ургант запомнился россиянам как всегда молодой и улыбающийся шоумен. Однако, появившись в обществе снова, телеведущий ужаснул поклонников своим внешним видом. Они отметили, что звезда заметно постарел: стал хмурым, появились морщины и седина. Что на самом деле произошло с 45-летним Ургантом, пока он отсутствовал, рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.

Эксперт уверена, что дело не в том, что артист стал плохо выглядеть, а в нашем восприятии. Изменилась не внешность шоумена, а то, как поклонники начали к нему относиться.

"Резко поменялись не столько его внешность, сколько наше восприятие его самого. Иван уже стал восприниматься не молодым балагуром, а серьезным мужчиной средних лет", – объяснила медик.

Иван Ургант. Фото: соцсети/@urgantcom

Специалист подчеркнула, что теперь мы чаще видим Урганта в неформальной обстановке, когда у него нет нужды улыбаться на камеру. Именно поэтому теперь стали заметны седина и морщины артиста, заявила Мадина.

Байрамукова считает, что внешний вид телеведущего соответствует его возрасту. Обращаться за помощью к пластическим хирургам ему не нужно, подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вернулся в кино. В Сети появился трейлер нового фильма со звездой "Елок". 

10 апреля 2024, 01:13
Иван Ургант. Фото: соцсети/@urgantcom
Елизавета Федорова
Страсти✓ Надежный источник

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