Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана"

Российский актер давно не снимается в кино, однако пристально наблюдает за тем, что происходит в этой сфере. Так, артист высоко оценил нашумевший проект Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Шоумен рассказал, что в сериале могла сыграть его 16-летняя наследница Анна. Она даже отправила видеовизитку, но ее не утвердили на роль.

"Я против этих новых веяний – записывать самопробы, какие-то визитки в видео, но помню, как ей помогал. "Да, здрасте, я Анна Панина…" Дочка в это кино не попала", – рассказал подробности звезда фильма "Неваляшка".

Настолько Панину понравилась работа Крыжовникова, что он и сам хотел бы сняться в его фильме. Он признался, что никогда не работал с этим режиссером и даже не виделся с ним, но от участия в его проекте не отказался бы.

Актер получил популярность в России благодаря Алексею Балабанову. Он снялся в одной из главных ролей фильма "Жмурки" и стал звездой отечественного кинематографа. Однако сам Панин признался, что раньше не считал режиссера выдающимся. А когда пришло осознание того, насколько серьезными были работы Алексея, того уже не было в живых.

Сейчас же жизнь актера обсуждается в основном не в ключе творчества, а из-за эпатажного поведения и неординарных взглядов. Например, недавно Алексей Панин заявил, что посещает только нудистские пляжи.