Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер

Весна – это не только прекрасная пора, но и лучшее время для поиска новых идей и открытий, которые могут изменить нашу жизнь к лучшему. Одним из таких открытий может стать психологическое Таро – трансперсональный тренер и опытный таро-расстановщик Владислава Петлер расскажет, что это такое и с чего стоит начинать путь к обретению себя и внутренней гармонии.

Магия психологического Таро для перемен в жизни

Не секрет, что карты Таро многими воспринимаются совершенно по-разному: для одних это предсказательная практика и гадание, для других – философия и мистика. В нашем же случае речь идет о психологическом Таро – инструменте, который в своей работе используют многие современные эксперты.

Методика основана на системе проективных метафорических картинок, архетипов и сценариев – всего насчитывается более 1200 символов, расшифровывая которые специалисты подбирают ключи к бессознательным пластам психики. Такая диагностика позволяет обнаружить и «распаковать» конкретную проблему каждого человека и вывести его из травмирующего опыта.

Но стоит понимать, что работа с картами Таро – не волшебный ключ, мгновенно открывающий двери в глубины подсознания, а последовательная работа, направленная на обнаружение спрятанных в области бессознательного проблем. И чтобы разобраться в себе и получить подсказки на будущее от карт и собственной интуиции, во время работы с колодой важно провести самоанализ, увидеть и признать свои ошибки, а также принять правильное решение, чтобы устранить их и двигаться дальше.





Как это работает

В психологическом Таро насчитывается 78 карт. Старшие арканы (22 карты) представляют собой более глубокие и универсальные архетипы, которые обозначают различные аспекты личности, присутствующие в коллективном бессознательном. А младшие арканы (56 карт), разделенные на 4 масти, отражают более конкретные и повседневные ситуации. Каждая масть, в свою очередь, также имеет значение: пентакли связаны с материальными благами и стабильностью, кубки – с дружбой и отношениями, жезлы – с энергией и инициативой, а мечи – с конфликтами и разрушениями.

Психологическое Таро – инструкция для новичков

Конечно, для достижения максимального успеха в деле самопознания лучше всего выполнять расстановку карт под чутким руководством психолога, который поможет правильно интерпретировать результаты. Тем не менее расклад можно сделать и самостоятельно в домашних условиях: все, что вам понадобится, – это колода карт Таро, инструкция с толкованием и желание поближе познакомиться с собственным "Я". Далее – действуйте в три этапа:

1. Для начала сконцентрируйтесь на себе, своих мыслях и внутренних ощущениях;

2. Вслепую выберите три карты из колоды, разложите их на столе;

3. Прочитайте трактовку архетипа каждой карты и соотнесите полученную информацию с происходящими в вашей жизни событиями.

Новичкам рекомендуется начинать с простых раскладов и постепенно переходить к более сложным. Важно научиться трактовать каждую карту в отдельности и понимать, как они связаны между собой, а также составлять общую картину из множества карт, чтобы получать точные ответы на свои вопросы. Кроме того, вы можете выполнить расстановку только на старших или младших арканах. Если же вы используете полную колоду, то подсказкой для вас может стать любая из старших карт.

В психологических раскладах Таро можно встретить перевернутые карты, которые отражают "обратную сторону" личности – например, скрытые качества или черты характера. Например, если прямая карта означает щедрость, то перевернутая может указывать на скупость. Если же расклад касается определенной жизненной ситуации, то перевернутые карты могут свидетельствовать об искажении информации, неверных суждениях или мотивах, а также ошибочных действиях. Часто такие карты указывают на ситуации, с которыми человек уже сталкивался, но не смог полностью разобраться или проработать их.

Во время работы с картами психологического Таро у человека появляется возможность взглянуть на уже знакомую ситуацию совершенно под другим углом, еще раз проанализировать ее и задуматься над тем, как действовать дальше, получая обратную связь и подсказки от собственного бессознательного.

Заключение

Безусловно, психологическое Таро – способ для общения с подсознанием, который может стать полезным и мощным инструментом в процессе работы над собой. Однако стоит еще раз отметить, что сами по себе карты не "сработают": осознанность, стремление взять на себя ответственность за принятые решения и желание изменить свою жизнь требуются от самого человека.