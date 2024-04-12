Почему Поргина отказалась от пластики? Из-за Гурченко...

75-летняя заслуженная артистка России Людмила Поргина поделилась своим мнением о вмешательстве в естественную красоту через хирургические процедуры, выразив убеждение в том, что следы жизненного пути должны естественно отражаться на лице каждого человека. В разговоре с журналистами она подчеркнула свой отказ от пластических операций, аргументируя это тем, что именно жизненные испытания придают лицу уникальные черты.

Этот выбор вдова Николая Караченцова подкрепила воспоминаниями о прощании с Людмилой Гурченко, чья внешность после многочисленных косметических процедур стала настолько изменена, что узнать ее в гробу стало возможным лишь по характерным особенностям. Этот момент стал для Поргиной наглядным примером потери собственной уникальности в погоне за идеалами красоты.

Людмила Андреева также рассказала о встрече с пожилой дамой в Угличе, которая произвела на нее неизгладимое впечатление своей естественной красотой и жизненной энергией. По словам актрисы, морщины на лице этой женщины не скрывали, а, скорее, подчеркивали ее внутреннюю силу и любовь к жизни. Этот случай послужил для Людмилы Поргиной дополнительным подтверждением того, что истинная красота не требует хирургического вмешательства, а является отражением прожитых лет и накопленного опыта.