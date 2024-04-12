"Днище!": жена Соболева устроила скандал из-за его пикантного фото с Седоковой

Супруга комика Ильи Соболева испытала негодование после того, как увидела фотографию своего мужа и певицы Анной Седоковой. Пикантный снимок, на котором Илья сидит на коленях певицы, было обнаружено его женой благодаря бдительным подписчикам.





Наталья выразила свое возмущение по поводу этого снимка, подчеркнув, что такое поведение неприемлемо для замужних людей и свидетельствует о неуважении к своей второй половинке. Супруга комика поделилась, что ей трудно понять, как можно допускать подобные действия, которые не согласованы с партнером, и подчеркнула, что сама бы никогда не пошла на такое.

"Для меня это днище полное!" – сказала Наталья в недавно опубликованном ею видео.





Критика со стороны Натальи также коснулась вопроса о том, как некоторые супруги могут мириться с подобным поведением своих партнеров на публике, указывая на то, что для нее такое отношение абсолютно неприемлемо. Она выразила свое недовольство и нежелание терпеть это.

В итоге Илья Соболев принял решение удалить спорный снимок.