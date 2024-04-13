Минекаев, Петров, Корниенко: кто снимется в новой киноверсии "Буратино"

В новой экранизации классического произведения "Буратино" зрители увидят 24-летнего Рузиля Минекаева, звезду сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом стало известно благодаря Михаилу Врубелю, продюсеру проекта, во время официального представления актерского состава.

Михаил Врубель поделился, что в составе актеров театра Карабаса-Барабаса представлена талантливая четверка: Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн в роли Артемона, Анастасия Талызина, известная по главной роли в "Воздухе", будет играть Мальвину, а Рузиль Минекаев воплотит образ Арлекина.

Игорь Волошин, режиссер картины, подчеркнул намерение создателей сохранить атмосферу сказки на протяжении всего фильма, используя легкий грим для героев. Он также отметил, что в этой версии персонажи предстанут не как куклы, что добавит истории реализма и предложит зрителям свежее и современное толкование сюжета.

В роли Буратино зрители увидят Виталию Корниенко, звезду фильма "Тетя Марта" и сериала "Папины дочки. Новые". Кроме того, в проекте примут участие такие известные актеры, как Александр Яценко (исполнит роль папы Карло), Александр Петров и Степан Белозеров, последний из которых известен по работе в "Лед-3".