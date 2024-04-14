Адвокат объяснил, почему у Ефремова велики шансы на УДО

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) из-за изменения своего образа жизни. По словам его адвоката Петра Хархорина, Ефремов сделал значительные шаги к исправлению.

В недавней беседе с журналистами Хархорин поделился, что артист прекратил употребление алкоголя, активно занимается трудовой деятельностью и принимает участие в культурной жизни места заключения. По его мнению, время, проведенное в исправительном учреждении, благотворно повлияло на Ефремова и его взгляды на жизнь.

Адвокат выразил уверенность в том, что Михаил Олегович искренне стремится к изменениям: он проявляет уважение к окружающим, избегает конфликтных ситуаций и не поддается на провокации, прилагая усилия на работе в швейной мастерской.

Кроме того, Петр Хархорин подчеркнул, что Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию пострадавшим, как это было определено судебным приговором, и неоднократно извинялся перед родными жертвы аварии как письменно, так и устно. Эти действия, по мнению защиты, могут способствовать рассмотрению возможности досрочного освобождения актера.